Podemos realiza convenção no próximo sábado e consolida apoio ao PSDB

Thronicke diz que aliança com PSDB vem sendo construída desde ideia da federação

A presidente estadual do Podemos em Mato Grosso do Sul, senadora Soraya Thronicke, confirmou ao jornal O Estado MS, que a sigla realizará sua convenção em Campo Grande, neste sábado (20), no diretório do partido, localizado na Via Park, em frente ao Parque das Nações, a partir das 8h30.

Segundo ela, o partido trabalha com perspectiva de lançar candidaturas entre 45 e 50 municípios do Estado, alguns em aliança com outros partidos. Na Capital, a sigla tem 33 nomes para concorrer às eleições municipais deste ano na chapa para vereadores, sendo que a meta é manter as duas vagas que já tem na Câmara, com os vereadores Clodoilson Pires e Ronilço Guerreiro e eleger mais um, pelo menos.

“Apesar do Podemos ter sido o partido que mais cresceu em Mato Grosso do Sul, muitos duvidavam e a partir do momento que assumi a presidência estadual, crescemos quase 60%. O segundo partido que mais cresceu foi o PL, 22%, algo assim. E três partidos decresceram. Com o pé no chão trabalhamos candidaturas em 45, 50 municípios. A ideia é fazer, no mínimo, 50 vereadores no Estado. Em Campo Grande, três. Nós tínhamos três vereadores. Então, a gente quer pelo menos manter, mas as chances são de dois puxar mais um, três, com o pé no chão”, pondera Soraya.

Soraya ressaltou o trabalho firme e a presença constante que terá durante todo o período eleitoral, viajando por todo o estado para apoiar os candidatos.“Vou estar presente durante todo esse período, vou viajar o Estado inteiro, vou ajudar todo mundo”, afirmou.

Aliança PSDB

Soraya explica que a aliança com o PSDB começou a ser construída quando começou a ser discutida uma federação nacional entre o PSDB e o Podemos. Aliado a isso, a amizade e respeito que tem com o governador Eduardo Riedel (PSDB). “Meu relacionamento com o governador Eduardo Riedel está muito bom, o Podemos tem conversado a nível nacional sobre uma federação. Então, primeiro pela amizade, pela confiança com o governador”, disse.

Nesse sentido, Soraya destaca a parceria que tem tido com os governadores do PSDB para encaminhar os recursos para o Estado, citando que todos os recursos que a bancada consegue trazer, o governo estadual dobra os valores.

Sobre a possibilidade de federação, a senadora disse que por conta das eleições e outros imprevistos, como, por exemplo, a tragédia no Rio Grande do Sul. Disse ainda, “com a vinda da campanha, não dava para continuar as tratativas. Ai, a gente está num momento, extremamente delicado, quando veio essa tragédia no Rio Grande do Sul. Então, está tudo parado, não se fala nisso. A gente vai ver, diante dos resultados, diante se dá para caminhar juntos ou não. Então, é um namoro, um teste. Mas, a gente percebe que partidos que eram imensos, hoje foram engolidos. Hoje o Podemos é o partido que mais cresce no país e o que mais cresce no Mato Grosso do Sul, e tenho muito orgulho, mas ninguém constrói nada sozinho. Enfim está de stand by tudo isso, mas está caminhando”, pontua.

Senadora demonstra confiança na candidatura de Beto Pereira

Soraya Thronicke expressou confiança na candidatura de Beto Pereira (PSDB), destacando sua competência técnica e a forma positiva como ele trata os partidos aliados. A senadora acredita que a união de forças é crucial para o sucesso, especialmente em um cenário político cada vez mais desafiador.

“Vejo no Beto, ele é um rapaz novo, mas ele é muito concentrado, ele é muito inteligente, vi isso nele, tecnicamente muito bom, e despido desse tipo de questão. Como eles abraçaram todo mundo, que é aliança, ele está certo. Abraçaram todo mundo e tem que dar atenção para todo mundo, sim. Despido de certas vaidades, dessas questões ideológicas que não levam ninguém a nada. Porque, enquanto a ideologia está distraindo a população, problemas na reforma tributária, problemas graves para a população brasileira, onde a gente vai sentindo o bolso, vai sentindo a educação, vai sentindo a saúde, vão ficar para trás. Então, o Beto hoje me conhece, conhece a forma de lidar. Estamos em um trabalho muito bacana e abraçados, abraçados mesmo. Então, eu tenho muita confiança que vai dar certo, porque vai todo mundo com ele”! Afirmou Soraya.

Aliança PSDB/PL

Soraya Tronicke afirma que o ex-presidente Bolsonaro (PL), firmar aliança com o PSDB em Mato Grosso do Sul não a espanta e muito menos interfere na aliança do Podemos com a sigla. “Bolsonaro não é capaz de atrapalhar minha relação aqui. Nós temos que saber o que nós queremos, o nosso foco é fazer crescer o Podemos, o meu foco é eleger o Beto aqui! Eu não vou desviar do meu foco, porque alguém subiu no palanque, pode ser quem for! Cada um que cuide do seu. Eu tenho uma meta e eu vou atrás dela, pode subir quem quiser, eu entrei no palanque primeiro”, declara Soraya.

A senadora frisa que o mais importante, é eleger Beto Pereira. “Fico feliz que tenham acordado, não sei qual foi o motivo de abandonar candidatura própria, não sei. Mas, estou feliz pela candidatura do Beto, quanto mais a gente conseguir agregar, ótimo! E, se tiver que subir no mesmo palanque que ele, eu vou subir, se ele quiser descer, fique a vontade. Problema nenhum. Isso não vai me distrair nem um pouquinho!” finaliza.

Por Daniela Lacerda

