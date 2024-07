Progressistas lança pré-candidatura de Adriane Lopes à reeleição em outubro

Na noite desta sexta-feira (19), o PP (Partido Progressistas), realizou evento de lançamento da pré-candidatura da prefeita Adriane Lopes à reeleição. Acompanhada pela sua maior cabo eleitoral, a senadora Tereza Cristina. Da família e dos vereadores da sua base de apoio e pré-candidatos, Adriane foi recebida por seus apoiadores que lotaram o diretório do PP na Capital. Após se dedicar, exclusivamente, à gestão da Capital, Adriane dá o pontapé inicial na sua pré-campanha. A convenção do Progressistas foi confirma para dia 3 de agosto às 9h.

Ao chegar no evento, a prefeita Adriane Lopes, que foi chamada de patriota, prefeita e conservadora, comentou o motivo que pretende à reeleição. “Quero ser prefeita de Campo Grande para poder dar continuidade em tudo que nós iniciamos num curto es

paço de tempo. Dois anos é pouco tempo. Nós avançamos com as políticas públicas, mudamos os indicadores de Campo Grande,

principalmente na educação. Nós queremos uma oportunidade para dar segmento no trabalho que já iniciamos”, declarou.

Em seu discurso, Adriane fez um relato do que ela tem feito à frente da prefeitura, falando sobre infraestrutura, saneamento, área

social e econômica. Ela também comentou sobre a força da mulher dentro de casa e na política. “o nosso caminho é mais difícil, nossa luta é maior e eu sou mãe, sou mulher”, desabafou.

Adriane Lopes ainda comentou sobre visitas que fez a escolas que tinham obras paralisadas há mais de 18 anos. E disse que a missão será “fazer funcionar aquilo que já existe para o próximo mandato, onde estaremos juntos, trazendo grandes projetos, desenvolvimento, fazendo de Campo Grande cada dia mais a capital das oportunidades do Centro-Oeste do Brasil”, disse.

Adriane afirmou que não vai maquiar problemas, admitindo que são normais em uma cidade de quase um milhão de habitantes, mas prometeu soluções novas para problemas antigos de Campo Grande.

Já a senadora e presidente do PP em Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, exaltou as qualidades e força da prefeita Adriane, reforçando o apoio a sua pré-candidatura e fez questão de destacar que “Adriane é a única pré-candidata à prefeita conservadora do País”. E completou: “Nós precisamos que você tenha mais 4 anos para que possa fazer aquilo que você sonha em Campo Grande. Mas será sempre a minha mão amiga junto lá em Brasília. Campo Grande precisa de alguém que conheça suas demandas e você conhece e só precisa de tempo para resolver”, discursou.

Por Daniela Lacerda

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.