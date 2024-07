Sábado tem poucas nuvens no céu e baixa umidade

Neste sábado(20), a previsão de sol e tempo seco continua em MS. O Inmet(Instituto Nacional de Metereologia), também emitiu alerta laranja para a baixa umidade no estado.

A temeperatura máxima para Capital é de 32ºC e mínima de 19ºC. Campo Grande terá 25% de umidade e o instituto alerta para riscos de incêndios florestais e riscos à saúde.

As temperaturas em outras regiões do estado , são esperadas mínimas entre 13-15°C e máximas entre 24-30°C para as regiões sul, leste e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste

esperam-se mínimas entre 17-22°C e máximas entre 27-32°C. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 14-16°C e máximas entre 32-34°C.

Os ventos atuam do quadrante leste (sudeste/leste/nordeste) com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

