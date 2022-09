Podcast vira febre e Puccinelli aposta em canal

O candidato ao governo do Estado, André Puccinelli apostou na divulgação das redes através do youtube e também está fazendo podcast com temas que levem a informação aos eleitores que navegam nas redes.

Geração de emprego, capacitação de mão-de-obra, ensino profissionalizante, incentivos fiscais. Iniciativas que contribuem para que o estado se desenvolva cada vez mais.

Desenvolvimento é o tema do bate-papo do candidato ao Governo do Estado, André Puccinelli (MDB), e da jornalista Laura Peres, em mais um episódio do Podcast do 15, disponível no Canal do Youtube.

“Ensino profissionalizante é uma das prioridades do nosso governo”, diz André. Ele acrescenta que a escolha dos cursos precisa aliar a vontade do jovem e as necessidades do mercado de trabalho.

André sempre defendeu a educação e a premiação dos alunos como forma de combate a evasão escolar, assim como a eleição da diretoria escolar todo ano.

