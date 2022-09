Pesquisas apontam a permanência de Puccinelli na liderança

As duas últimas pesquisas divulgadas recentemente trazem André Puccinelli na frente tanto na pesquisa Ranking na qual ele aparece com 16,30% das intenções de votos na liderança quanto na pesquisa feita pela TV MORENA/IPEC, publicada na quarta (31), que mostra o ex-governador André Puccinelli (MDB) à frente, com 25%. Marquinhos Trad (PSD), com 20%; aparece logo atrás.

Ainda na pesquisa IPEC , Eduardo Riedel (PSDB) tem 14%, Rose Modesto (União Brasil) tem 12%. Os dois candidatos estão empatados dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais.