Casal de dubladores é mais uma atração confirmada no Parada Nerd

Fábio Lucindo e Luísa Horta vêm juntos à Capital no próximo mês

Por Marcelo Rezende – Jornal O Estado do MS

O Parada Nerd, maior evento de cultura pop de Mato Grosso do Sul, que será realizado entre os dias 21 e 23 de outubro, no Bosque Expo, divulgou nesta terça-feira (13) mais uma atração, e em dose dupla: Fábio Lucindo e Luísa Horta, casal de dubladores que vem a Campo Grande pela primeira vez. Juntos, eles são responsáveis pelas vozes de personagens como o Ash, de “Pokémon”, Kira Yukimura, da série “Teen Wolf”, Arnold, de “Hey Arnold!”, Skye, do game “Valorant”, e Kiba Inuzuka, do anime “Naruto”.

“Ter o Fábio e a Luísa como convidados é uma honra, acompanhamos o trabalho do Fábio desde a época de ‘Dragon Ball’ e principalmente em ‘Pokémon’. Já a Luísa tem se destacado bastante pelo trabalho de dublagem do game ‘Valorant’”, comenta Flávio Nakazato, um dos organizadores.

Fábio Lucindo é ator, dublador, diretor de dublagem, escritor e apresentador de televisão. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão os personagens Ash Ketchum (“Pokémon”), Arnold (“Hey Arnold!”), Kuririn (“Dragon Ball”), Kiba Inuzuka (“Naruto”) e Mega Man (“MegaMan NT Warrior”). Também é conhecido por dublar os atores Zac Efron, Michael Cera, Emile Hirsch, Justin Chon e Logan Lerman na maioria de seus filmes, e o ator Justin Long como a voz de Alvin, da trilogia “Alvin e os Esquilos”. Luísa Horta é atriz e dubladora, e dá voz a personagens como Skye (“Valorant”), Kira Yukimura (“Teen Wolf”), Ochaco Uraraka (“My Hero Academia”) e Buntan Kurosuki (“Boruto: Naruto Next Generations”).

Sucesso no evento

Dubladores são sempre algumas das principais atrações do Parada ano após ano e geram muita expectativa no público. O evento já recebeu grandes nomes do cenário, como Guilherme Briggs, Ursula e Wendell Bezerra, Manolo Rey e Luisa Palomanes.

“Eles são destaque por fazer o público se sentir mais próximo dos personagens, é uma forma muito legal de trazer esses personagens para o nosso mundo e poder interagir com eles. Fora as histórias que os dubladores contam e trazem uma visão dos bastidores, com curiosidades muito interessantes”, completa Danilo Yonamine, também integrante da organização.

O Parada Nerd se consolidou como o maior evento de cultura pop de Mato Grosso do Sul, e este ano são esperadas cerca de 10 mil pessoas. É a primeira vez que o evento terá três dias de duração, trazendo convidados de fora e várias outras atrações que ainda serão anunciadas. Um dos objetivos é reunir famílias e amigos, promovendo a integração entre os participantes. O outro é difundir a cultura nerd, que atualmente integra um mercado de filmes, séries, games e música que movimenta bilhões de dólares pelo mundo.

SERVIÇO: A edição 2022 do Parada Nerd será realizada nos dias 21, 22 e 23 de outubro, no Bosque Expo, que integra o Shopping Bosque dos Ipês, localizado na Av. Cônsul Assaf Trad, nº 4.796.

Os ingressos já estão à venda, pelo site: https://paradanerd.com.br/ingressos e na loja Trilogia Nerd, localizada no Shopping Bosque dos Ipês. Mais informações pelo Instagram @paradanerd.

