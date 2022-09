Polícia Civil prende homem que tentou matar irmão por causa de bicicleta

Investigadores de polícia da Segunda Delegacia de Campo Grande prendeu um homem, de 39 anos, que tentou matar o irmão a facadas, na tarde desta quarta-feira (14), no bairro Jardim Vida Nova.

O motivo para o crime seria que a vítima havia pegado a bicicleta do autor das facadas e desaparecido. Ao voltar, uma discussão começou. Com uma faca, o homem atingiu duas vezes o irmão. Uma facada no tórax, a qual não perfurou, e outra no abdômen.

A vítima foi ferida enquanto estava sentada e conseguiu fugir, mesmo sofrendo de evisceração dos órgãos abdominais. O autor perseguiu o irmão por alguns metros, em via pública, mas desistiu, pois estava chovendo.

Após o fato, o autor do crime foi comer bolacha e tomar refrigerante. Já a vítima foi socorrida por populares e durante atendimento pelo SAMU, foi encaminhada em estado gravíssimo para a Santa Casa, onde foi submetido a cirurgia.

O autor das facadas foi identificado, detido e conduzido para a Delegacia para lavratura de prisão em flagrante. A arma do crime foi localizada e apreendida.

