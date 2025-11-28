PL suspende salário e atividades partidárias de Jair Bolsonaro após condenação

O Partido Liberal (PL) anunciou nessa quinta-feira (27) a suspensão da remuneração e das atividades partidárias do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ocupava o cargo de presidente de honra da legenda. A medida, segundo o partido, cumpre exigências legais decorrentes da condenação do ex-mandatário.

De acordo com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, Bolsonaro recebia R$ 46.366,19 mensais, valor equivalente ao salário bruto de um deputado federal, compromisso mantido desde sua filiação ao partido, em 2021.

Em comunicado oficial, o PL explicou que a suspensão ocorre devido à perda dos direitos políticos imposta pela condenação na Ação Penal 2668, que tratou da tentativa de golpe de Estado. “Infelizmente, por decorrência da lei […] e em razão da suspensão dos direitos políticos do nosso Presidente de Honra, Jair Bolsonaro, as respectivas atividades partidárias de nosso líder estarão igualmente suspensas, inclusive a sua remuneração, enquanto perdurarem os efeitos do acórdão condenatório”, afirmou a sigla.

Mesmo com a suspensão salarial no PL, Bolsonaro continuará recebendo seus benefícios pessoais, a aposentadoria como parlamentar e a pensão militar. Juntos, os valores somam R$ 37.041,11 líquidos mensais, já descontados impostos e tributos.

Prisão e condenação

O ex-presidente cumpre 27 anos e 3 meses de prisão, desde terça-feira (25), na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Ele já estava preso preventivamente desde o sábado (22), após tentar violar a tornozeleira eletrônica, o que levou o STF a determinar maior rigor no monitoramento.

Bolsonaro foi condenado pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

A decisão do PL encerra, por ora, o vínculo ativo do ex-presidente com a legenda, que afirmou seguir “as determinações legais e estatutárias” enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

