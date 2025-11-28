Bolsonaro tem nova crise de soluços na cela da PF e equipe médica é acionada

Defesa pode usar quadro para pedir domiciliar

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou uma nova crise de soluços nessa quinta-feira (27) enquanto cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Segundo relatos dos filhos Jair Renan e Carlos Bolsonaro, o mal-estar se agravou ao longo do dia, levando a equipe médica a ser acionada para avaliar o quadro clínico do ex-mandatário.

Bolsonaro sofre crises recorrentes de soluços desde o atentado a faca que sofreu durante a campanha eleitoral de 2018. As crises, descritas como intensas, podem impedir que ele fale, causar dores abdominais e provocar vômitos.

Em publicação no X, Jair Renan afirmou que a “crise de soluço voltou mais acentuada, ainda mais forte” e que o pai “não conseguiu dormir durante a noite”, relatando também episódios persistentes de refluxo. Já Carlos Bolsonaro disse que o quadro “vinha se arrastando” e voltou a se intensificar nesta quinta-feira.

A piora na saúde do ex-presidente pode abrir espaço para que a defesa solicite a conversão da pena para regime domiciliar, alegando dificuldades no tratamento dentro do ambiente prisional.

Os advogados já estudam a possibilidade de apresentar novos pedidos ao Supremo Tribunal Federal (STF), caso as crises se tornem frequentes e comprometam o bem-estar do ex-presidente.

Desde que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a prisão preventiva de Bolsonaro — decisão que posteriormente se tornou cumprimento de pena após o trânsito em julgado da ação penal da tentativa de golpe, a família tem mantido visitas sob regras rígidas.

Os encontros são limitados a 30 minutos, dentro da própria cela, e celulares são proibidos, inclusive para advogados e familiares.

Bolsonaro cumpre 27 anos e três meses de prisão pelos crimes de:

– Tentativa de golpe de Estado;

– Organização criminosa armada;

– Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

dano qualificado;

– Deterioração de patrimônio tombado.

Ele foi preso preventivamente no sábado (23) após violar a tornozeleira eletrônica e diante de indícios apresentados pela PF de possível risco de fuga. Na terça-feira (25), passou a cumprir pena na própria cela da Superintendência da PF.

A equipe médica segue monitorando o quadro clínico do ex-presidente, enquanto a família acompanha de perto as condições de saúde e o andamento do processo.

