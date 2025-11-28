Campo Grande registra saldo positivo de contratações em dois setores, aponta Caged

Campo Grande apresentou desempenho positivo na geração de empregos formais no mês de outubro, conforme dados do último relatório mensal do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). A análise realizada pelo Observatório Municipal do Mercado de Trabalho, vinculado à Funsat (Fundação Social do Trabalho), identificou dois setores com saldo favorável entre admissões e desligamentos no período.

De acordo com o levantamento, a Indústria registrou saldo positivo de 40 postos de trabalho, enquanto a Agropecuária apresentou crescimento de 33 vagas. No total, o município contabilizou 12.086 admissões em outubro, representando média diária de 549 novos vínculos empregatícios.

A Funsat destaca que os resultados reforçam a tendência de evolução no volume de oportunidades profissionais na Capital, evidenciando a consolidação do mercado de trabalho local.

Para o Diretor-Presidente da Fundação, João Henrique Lima Bezerra, o cenário confirma o bom momento econômico vivido pelo município.

“Campo Grande segue entre as capitais com menores índices de desemprego do país, consolidando-se como uma terra de oportunidades e com setores em constante expansão. O desempenho da Indústria e do Agronegócio neste relatório do Caged ilustra esse ambiente favorável”, afirmou.