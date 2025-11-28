Polícias deflagram ação com 109 mandados contra organização que enviava drogas a cinco estados

Uma megaoperação deflagrada nesta sexta-feira (28) pelas polícias Civil e Militar do Paraná cumpre 109 mandados judiciais em cinco estados: Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. A ofensiva mira uma organização criminosa responsável por transportar cerca de 36 toneladas de drogas ao longo de dois anos.

Ao todo, foram expedidos 42 mandados de prisão, 54 de busca e apreensão e 13 medidas de bloqueio de contas bancárias, além do sequestro de bens móveis e imóveis ligados ao grupo. Ainda não há confirmação sobre quantas ordens são executadas especificamente no Mato Grosso do Sul.

A investigação, conduzida pela Polícia Civil paranaense, durou dois anos e apontou que o esquema movimentava, em média, 1,5 tonelada de drogas por mês. O tráfico era realizado principalmente entre o Norte do Paraná e municípios paulistas, enquanto a lavagem de dinheiro ocorria por meio de empresas de fachada, como lojas de veículos e tabacarias.

No Mato Grosso do Sul, os mandados são cumpridos em Campo Grande. No Paraná, as ações ocorrem em Maringá, Paranavaí, Loanda e Sarandi. Nos demais estados, a Polícia Civil não detalhou as cidades envolvidas.

A operação também emprega apoio aéreo, cães farejadores e conta com a participação da Polícia Penal do Paraná. Conforme o delegado responsável, a quadrilha enviava de 100 a 150 quilos de drogas por dia para São Paulo, gerando faturamento milionário.

Pelo menos nove integrantes já haviam sido presos em fases anteriores da investigação, entre eles um dos líderes do grupo, capturado no Paraguai em ação conjunta entre as forças policiais brasileira e paraguaia.