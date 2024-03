PL confirma Rafael Tavares para disputar Prefeitura da Capital

Pollon diz que Bolsonaro confirmou a preferência pelo ex-deputado

O PL (Partido Liberal) confirmou o ex-deputado estadual, Rafael Tavares, como pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande. Segundo o presidente estadual do partido, deputado Marcos Pollon, Tavares recebeu o sim de Jair Bolsonaro para a disputa.

“Estive pessoalmente com o presidente Bolsonaro, e ele confirmou o nome do Rafael Tavares. E ele disse que faz questão de estar em Campo Grande fazendo o lançamento da pré-campanha. E, a convite do tenente Portela, eu vim aqui hoje com o Rafael para justamente confirmar, estive conversando com o presidente e ele bateu o martelo, nosso pré-candidato é o Rafael por várias razões”. Declarou o presidente estadual do Partido Liberal, o deputado federal Marcos Pollon que esteve com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na última semana, onde foi batido o martelo e definido o nome do ex-deputado Rafael Tavares como pré-candidato pelo PL à prefeitura de Campo Grande.

“Nós estivemos andando juntos na prefeitura, mas quem esteve junto foi o tenente, não foi o PL. Deixo bem claro, foi o tenente Portela, não o partido”, ressaltou.

Até o início do mês, Portela estava à frente da Defesa Civil, na Prefeitura de Campo Grande. Ele pediu exoneração do cargo após pedido de Bolsonaro, para que foque na eleição municipal deste ano. Portela enfatizou que, apesar de estar na prefeitura, ele não estava representando o partido.

O presidente do PL municipal, Tenente Portela destacou que a recomendação de Bolsonaro é unificar a direita na Capital e montar uma bancada forte na Câmara Municipal. “O que nós temos feito é procurar unificar a direita. Queremos sim fazer um trabalho para eleger uma bancada forte de vereadores, principalmente de mulheres e jovens”, disse.

Caso eleito [Rafael Tavares], ele dará uma atenção maior na educação em Campo Grande, assunto que, segundo ele, é um problema sério a ser discutido. “Temos um problema sério na educação. Precisamos realmente entrar na educação de Campo Grande e ajudar esses jovens que saem aí do segundo grau, já pra buscar esse primeiro emprego, eu acredito muito na qualificação técnica desses jovens, de repente buscar aí parcerias com a iniciativa privada para que ofereçam cursos específicos”, concluiu.

Tavares tem o PP, de Tereza Cristina, que ainda não desistiu do apoio de Jair Bolsonaro. Tereza e Adriane acreditam que o PL ainda pode desistir da candidatura própria para apoiar o PP em Campo Grande.

Por Laureano Secundo

