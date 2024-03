Aeroporto da Capital pode receber até 2,6 milhões de passageiros após obras

Aena revelou projeto de construção com três novas pontes de embarque

Desde outubro de 2023, a Aena Brasil, que pertence ao grupo espanhol Aena Desarollo Internacional, assumiu a direção do Aeroporto Internacional de Campo Grande e ontem (25), durante coletiva de imprensa, divulgou um grande pacote de obras previstas para os aeroportos da Capital, Corumbá e Ponta Porã.

Cinco meses depois, a Aena anunciou que o aeroporto de Campo Grande vai ganhar um segundo piso no terminal de passageiros e pontes de embarque e desembarque. Além disso, estão previstas a construção de um novo PAA (Parque de abastecimento de aeronaves, reconfiguração do pátio da aviação comercial com 11 posições para aeronaves, nova área de escape, novos edifícios de apoio, ampliação do estacionamento, e nova pista de táxi de saída rápida. As mudanças também devem ser realizadas nas unidades de Ponta Porã que terá uma ampliação que vai triplicar o tamanho total do terminal de passageiros e a reforma em Corumbá vai dobrar a superfície da área pública.

O plano de investimentos nas estruturas que deve ter obras entregues até 2026, conforme contrato de concessão. Após as reformas previstas o Aeroporto de Campo Grande vai poder receber 2,6 milhões de passageiros ao ano, além disso, ampliação do terminal de passageiros, passando de 10.000 m² para 12.000 m², sala de embarque com 5 portões em área de 1.036 m².

Restituição de bagagem com 2 esteiras em área de 373 m², balcões de check-in com 20 posições em área de 190 m², 3 controles de segurança (raios-x) com 113 m² ampliação do estacionamento entre outros.

Corumbá e Ponta Porã entram na rota de reformas da Aena

Ponta Porã terá uma ampliação robusta que será realizada no terminal de passageiros, oferecendo uma experiência muito melhor para os usuários. A área construída vai passar dos atuais 800 m² para 2.600 m², com o espaço da sala de embarque quadruplicado e a superfície da área pública nove vezes maior.

Corumbá será o último na lista de reforma dobrando a capacidade operacional, que poderá alcançar 100 mil passageiros ao ano. Com sala de embarque com 2 portões em área de 350 m², restituição de bagagem com 1 hipódromo em área de 130 m² e construção de áreas de escape de segurança, no fim da pista, em ambas as cabeceiras.

São obras estruturais de grande porte pensadas para transformar os aeroportos em equipamentos de infraestrutura mais modernos, seguros e confortáveis, com melhoria significativa da experiência dos passageiros. As obras devem começar no segundo semestre de 2024, com previsão de entrega em 2026.

Por Thays Schneider

