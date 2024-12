PGR se manifesta contra a soltura do general Braga Netto

A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou, na sexta-feira (20), ao Supremo Tribunal Federal (STF), parecer desfavorável ao pedido de soltura do general Braga Netto. O militar foi preso no último sábado (14), no Rio de Janeiro, como parte das investigações do chamado “inquérito do golpe”.

A defesa do general havia solicitado a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas, alegando que as acusações contra Braga Netto tratam de fatos passados e que não haveria contemporaneidade que justificasse a manutenção da prisão. Contudo, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, argumentou que persistem as razões para a medida extrema.

“As tentativas do investigado de embaraçar a investigação em curso denotam a imprescindibilidade da medida extrema”, afirmou Gonet em seu parecer. Ele destacou ainda que existe risco de continuidade delitiva, o que confere contemporaneidade ao caso. Segundo o procurador-geral, medidas cautelares seriam insuficientes para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

A prisão de Braga Netto foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no STF. As investigações da Polícia Federal apontam que o general teria obstruído apurações relacionadas a uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre outras ações, o militar teria tentado acessar dados sigilosos da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A defesa de Braga Netto nega que ele tenha obstruído as investigações. Contudo, a PGR sustenta que os indícios são suficientes para justificar a prisão. O caso segue sob investigação, com o Departamento de Homicídios e a Polícia Federal trabalhando na coleta de provas e depoimentos relacionados ao inquérito.

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais