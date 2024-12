Acidente em rodoviária em Minas Gerais deixa 38 mortos

Na madrugada deste sábado (21), um grave acidente rodoviário deixou 38 mortos e 16 feridos na BR-116, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. O acidente, que envolveu um ônibus de viagem, uma carreta e um carro de passeio, ocorreu por volta das 3h e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e serviços de emergência da região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus, que fazia o trajeto de São Paulo para o Nordeste, teve o pneu estourado, colidindo frontalmente com a carreta que transportava um bloco de granito. O impacto fez com que o coletivo pegasse fogo. O bloco de granito também se soltou, agravando a situação. As 38 vítimas fatais morreram carbonizadas e presas às ferragens. Entre os sobreviventes, 13 ocupantes do ônibus foram socorridos com vida e levados a hospitais locais.

Os três ocupantes do carro de passeio também sobreviveram, embora com ferimentos graves. Não há, até o momento, informações sobre o estado dos ocupantes da carreta. Equipes de resgate e perícia trabalharam intensamente durante a manhã para remover corpos e destroços. Até as 10h, a rodovia operava em sistema de “pare e siga” para possibilitar o trabalho das autoridades. Segundo a PRF, o número de mortos pode aumentar, uma vez que o incêndio dificultou a localização de vítimas nos destroços do ônibus.

As investigações preliminares indicam que o acidente foi causado pelo desprendimento do bloco de granito transportado pela carreta, que atravessou a pista e atingiu o ônibus. A PRF está analisando as condições de segurança do transporte da carga, bem como imagens de câmeras de segurança da rodovia para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Repercussão e solidariedade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a tragédia em uma publicação nas redes sociais. “Lamento imensamente e envio minhas orações aos familiares das mais de 30 vítimas fatais do acidente em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Rezo pela recuperação dos sobreviventes dessa terrível tragédia”, escreveu. Lula também afirmou que o governo federal está à disposição da prefeitura de Teófilo Otoni e do governo de Minas Gerais para prestar assistência necessária.

O governo de Minas Gerais e autoridades locais também manifestaram solidariedade às famílias das vítimas e aos feridos. Equipes de assistência social foram enviadas para apoiar os sobreviventes e parentes dos envolvidos no acidente.

Com informações da Agência Brasil

