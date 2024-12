Parada Natalina na 14 e show na Cidade do Natal prometem encantar o público neste sábado

A programação especial “O Natal em CG é feito pra Você”, promovida pela Prefeitura de Campo Grande, continua neste sábado (21) com atrações gratuitas para todas as idades. Confira os destaques do dia!

– Parada Natalina : desfile na Rua 14 de Julho, às 18h30, entre as ruas Maracaju e Avenida Afonso Pena. A atração contará com a participação da Família Rena e personagens temáticos;

– Show de Dany Cristinne : a partir das 19h30, na Cidade do Natal. A cantora apresenta músicas autorais e releituras de sucessos do pop brasileiro.

Além disso, a Cidade do Natal oferece atividades para crianças, artesanato, gastronomia, e a tradicional Casa do Papai Noel. Com entrada gratuita, o espaço abre diariamente às 17h30 até 31 de dezembro.

