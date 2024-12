Em almoço de confraternização com ministros, Lula deve avaliar 2024 e planejar estratégias para 2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva promove, nesta sexta-feira (20), um almoço de confraternização com ministros no Palácio da Alvorada, residência oficial do governo, em Brasília. O encontro acontecerá após o presidente ter retornado à Brasília, onde foi liberado pelos médicos após realizarem uma tomografia em São Paulo, com resultados considerados absorventes.

Durante a reunião, Lula deverá fazer um balanço do ano de 2024 e discutir estratégias para a segunda metade de seu mandato. Um dos principais pontos esperados é a possível reforma ministerial no início do próximo ano, que poderá impactar pastas como Comunicação e Defesa, com a intenção de incluir representantes do “centrão” no governo.

Além da reforma ministerial, o presidente pretende delinear as entregas do governo para o próximo ano, com um olho nas eleições presidenciais de 2026. Lula também deverá despachar temas importantes, como o pacote de corte de gastos, diretamente do Palácio da Alvorada.

De acordo com a médica da Presidência da República, Ana Helena Germoglio, Lula segue sem restrições para o trabalho. Ele permanecerá em Brasília durante as festividades de Natal e Réveillon, onde continuará sendo acompanhado por uma equipe médica. O próximo exame de tomografia está programado para ocorrer em dez dias, no hospital Sírio-Libanês da capital federal.

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais