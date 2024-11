Pessoas e entidades que lutam contra o racismo serão homenageadas em sessão solene

No mês em que se celebra o Dia da Consciência Negra, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza sessão solene para reconhecer a atuação de pessoas e entidades que lutam contra o racismo e na promoção da cultura antirracista. Proposta pela deputada Gleice Jane (PT), a cerimônia entregará aos homenageados o Troféu de Mérito Legislativo Zumbi dos Palmares e Tia Eva. A solenidade será realizada na quinta-feira (28) a partir das 19h no Plenário Deputado Júlio Maia, na ALEMS.

O Troféu do Mérito Legislativo Zumbi dos Palmares foi criado em 2009 por iniciativa do deputado Amarildo Cruz (PT), falecido em março de 2023. A finalidade da honraria é reconhecer pessoas e instituições que combatem o racismo e promovem a igualdade racial. Neste ano, por proposição da deputada Gleice Jane, “Tia Eva” passou a integrar o nome do troféu.

A homenagem à Eva Maria de Jesus, a “Tia Eva”, consta na Resolução 108/2024, publicada na edição de 24 de outubro do Diário Oficial da ALEMS. “A proposta visa ampliar a importante honraria para homenagear e perpetuar a memória de Tia Eva, uma figura histórica de grande relevância para a comunidade negra e para a história de Mato Grosso do Sul”, afirmou Gleice Jane na justificativa da proposta.

Ainda na justificativa, a parlamentar lembra que Tia Eva “foi uma mulher negra, ex-escravizada, que se destacou como líder religiosa, parteira, e figura central na formação e consolidação da Comunidade Quilombola Tia Eva, em Campo Grande”.

Com informações da Agência Alems

