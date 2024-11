Ministras Sônia Guajajara e Cida Gonçalves assinam convênios com o Governo do Estado, em Ponta Porã

Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e a Ministra das Mulher, Cida Gonçalves, participaram nesta quinta-feira (21), da assinatura de convênios com a Itaipu Binacional para a implementação de iniciativas de grande impacto social, realizado no Centro Internacional de Convenções de Ponta Porã. O evento contou com a participação do governador Eduardo Riedel (PSDB) e, entre os projetos, estão o MS Água para Todos, a construção de 10 Centros Culturais, a Casa da Mulher Brasileira e o Projeto Caia em Ponta Porã.

Os programas representam um marco na garantia de direitos básicos no estado, promovendo o acesso à água potável e incentivando o desenvolvimento econômico e social das comunidades indígenas. A parceria com a Itaipu Binacional prevê investimento de aproximadamente R$ 100 milhões na região do Conesul do Estado, reforçando o compromisso entre o Governo Federal e o Governo de Mato Grosso do Sul com os povos indígenas.

Quanto ao ministério das mulheres, Cida Gonçalves firmou convênio com MS, quanto ao acordo feito com o governador Eduardo Riedel, em julho deste ano, para construção da unidade da Casa da Mulher Brasileira.

Assim como a que já existe em Campo Grande, o local tem como objetivo atender mulheres em situação de violência, através de serviços especializados em assistência social e psicológica, segurança pública, justiça e direitos, contando ainda com o abrigamento temporário e apoio à promoção da autonomia econômica das mulheres.

