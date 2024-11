Homem é preso após esfaquear esposa na presença da filha em Coxim

Um trabalhador rural foi preso na noite de quinta-feira (21) em Coxim, município localizado na região norte do Estado, distante 253 quilômetros de Campo Grande, após esfaquear a esposa e tentar tirar a própria vida. O caso aconteceu na casa da família, localizada no Bairro Vila Bela, e foi presenciado pela filha do casal, de apenas 12 anos.

Segundo informações preliminares, o crime aconteceu durante uma discussão entre o casal. Em meio ao conflito, o homem pegou uma faca, atacou a esposa e, em seguida, voltou a arma contra si mesmo. A filha, em choque, correu até a casa do avô paterno, que mora próximo, para pedir ajuda. Quando o pai do suspeito chegou ao local, encontrou a nora gravemente ferida e o filho caído em uma poça de sangue.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos. O casal foi encaminhado inicialmente ao Hospital Regional de Coxim, mas devido à gravidade dos ferimentos, ambos foram transferidos para a Santa Casa de Campo Grande. O homem foi escoltado por um policial militar durante uma transferência.

A Polícia Militar esteve na residência para preservar a cena do crime, e a perícia foi realizada pela equipe plantonista da Polícia Civil. A faca utilizada no ataque foi apreendida e será comprovada. Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado a briga. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e segue sob investigação.

O crime reforça a necessidade de atenção às dinâmicas de violência doméstica, que têm impacto devastador nas famílias. Casos como este evidenciam a urgência de políticas públicas externas para a proteção de mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade.

