Homem é preso por porte ilegal de arma após perseguição e acidente em Campo Grande

Um jovem ainda não identificado foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (21) em Campo Grande, após ser perseguido pela Polícia Militar (PM). A ação começou no Bairro Monte Castelo e terminou em um acidente de trânsito na Avenida Heráclito José Diniz de Figueiredo, próximo ao Bairro Octavio Pécora.

De acordo com informações apuradas, a perseguição teve início quando a PM tentou abordar o motorista de um veículo de passeio. Em vez de parar, o suspeito acelerou, desencadeando uma fuga pelas ruas da cidade. Durante a perseguição, ele lançou uma maleta pela janela do carro, que foi posteriormente recolhida pelos policiais. Dentro dela, foi encontrada uma pistola Glock calibre 9mm.

A fuga terminou quando o motorista perdeu o controle do veículo e colidiu com o guard rail da avenida. O impacto destruiu completamente a parte dianteira do carro, mas, felizmente, ninguém ficou ferido. Após o acidente, o suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Cepol. O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo e segue em investigação.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) também esteve no local para auxiliar na desobstrução do tráfego na avenida, que ficou parcialmente interrompido devido à colisão.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais