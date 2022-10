Pesquisa Serpes indica Contar com 51,3% e Riedel com 48,7% dos votos válidos

A pesquisa Serpes/TV divulgada pela TV Morena ontem (27) aponta Capitão Contar (PRTB) com 51,3% e Eduardo Riedel (PSDB) com 48,7% dos votos válidos. Para esse cálculo, são excluídos os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo usado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.

Considerando a margem de erro de 3,5% para mais ou para menos, situação dos votos válidos é a seguinte: Capitão Contar (PRTB): 51,3% (na margem de erro, entre 47,8% e 54,8%); Eduardo Riedel (PSDB): 48,7% (na margem de erro, entre 45,2% e 52,2%).

Intenções de voto

Considerando os indecisos e votos nulos e brancos, as intenções de voto para o Executivo sul-mato-grossense aferida pelo Serpes – Pesquisas de Opinião e Mercado é a seguinte: Capitão Contar (PRTB): 44,2% (na margem de erro, entre 40,7% e 47,7%); Eduardo Riedel (PSDB): 42,0% (na margem de erro, entre 38,5% e 45,5%); Anularia o voto ou não votaria: 6,2%; Não decidiu: 7,6%.

Sobre a pesquisa

Ao todo, 812 eleitores foram entrevistados presencialmente entre os dias 22 e 25 de outubro. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral) sob o protocolo nº MS-01111/2022 e no TSE sob o protocolo BR07065/2022.

Na semana

Os últimos dias foram marcados por pesquisas eleitorais em Mato Grosso do Sul e todas caracterizam certa variação. Entre elas há dados que deram vantagem ao candidato Capitão Contar (PRTB), outras ao candidato Eduardo Riedel (PSDB), e ainda com empate técnico.

A Ipec, contratada pela TV Morena, no dia 21 de outubro [registro TRE-MS MS-07115/2022 e TSE BR06947/2022] indicou que o candidato Capitão Contar aparecia com 50% e Eduardo Riedel com 50%, um empate nos índices de votos válidos dos dois.

A pesquisa Real Time Big Data, da TV Record, divulgada dia 24 de outubro, indicou que ambos estariam empatados com 46% a 46% [MS01621/2022].

A terceira rodada da pesquisa Novo Ibrape, divulgada pelo Campo Grande News, em 26 de outubro, mostra Riedel com 52,4% dos votos válidos e Contar com 47,6%. Nessa amostra Riedel aparece com 4,8 pontos percentuais à frente [TSE MS-09832/2022 e BR02101/2022.]

Dia 26 de outubro, a Veritá Pesquisas indicou Contar na liderança com 54,4% dos votos válidos, contra 45,6% de Riedel. Nessa pesquisa, a vantagem do deputado sobre o tucano caiu de 11,8 para 8,8 pontos percentuais [TSE MS-03090/2022].

Não são prognósticos

O especialista e doutor em ciência política da UEMS Ailton de Souza indica que as pesquisas não são prognósticos exatos de uma vitória. “Então, até o momento da eleição, qualquer coisa e pode acontecer ser uma notícia que sai na internet, rádio ou televisão pode afetar um ou outro eleitor, que pode vir a mudar de opinião em relação ao seu candidato. A gente tem eleitores convictos sobre o candidato e não vão mudar o voto. E temos o eleitor intermediário, que tem ideia de votar em determinado candidato, mas pode ser influenciado por algum acontecimento.”

O analista político Tércio Albuquerque diz que os percentuais indicados pelos institutos de pesquisa estão apresentando posições parecidas, e com valores na base de 50% para cada um, ou valores menores com 45% ou 46%, considerando a margem de erro e excluindo os votos brancos e nulos.

“O que efetivamente acontece é que, a depender do campo escolhido para a pesquisa e da forma da elaboração, o resultado pode ser assim. Se ela é espontânea há uma mais uma identificação com uma realidade. Quando ela é estimulada pode haver sim uma variável. Porque na estimulada muitas vezes o eleitor ainda não tem definição, mas ele é estimulado, ele é instigado a manifestar-se sobre um ou outro”, afirma Tércio.

