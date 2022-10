Supermercados tiram protagonismo de floriculturas no Dia de Finados

Valores variam de R$ 8,99 a R$ 62,91

Além das floriculturas, os supermercados têm roubado a “cena” com a venda de flores para o Dia de Finados, em 2 de novembro. Em pesquisa realizada pelo jornal O Estado, em três estabelecimentos, o valor mais em conta encontrado é do kalanchoe, por R$ 8,99, e o mais caro são as orquídeas, sendo vendidas a R$ 62,91.

No Pão de Açúcar, o maço de rosas, e a rosa vermelha e varanda, estão custando R$ 24,99 cada um. A orquídea está por R$ 59,99.

No local, todos os crisântemos estão com 10% de desconto na unidade da Capital e a expectativa é de que a venda cresça 20% em relação ao ano passado.

Já no Comper estavam expostas as flores de campo por R$ 49,99, flor crisântemo de R$ 24,99, kalanchoe por R$ 8,99, flor azaleia por R$ 11,99, a begônia por R$ 19,99 e as orquídeas no valor de R$ 59,99.

“Este é um momento em que nosso setor de floricultura é bastante procurado. Para atender a demanda, reforçamos a compra para renovar o estoque. Anualmente, é uma das datas em que temos um aumento nas vendas, assim como dia da mulher, dia das mães e namorados. Para esse Finados, temos desde flores em vasos, arranjos simples e mais elaborados”, diz o gerente do Comper Jardim dos Estados, Luiz Carlos Narciso.

As unidades aceitam parcelamento em até duas vezes para compras mínimas de R$ 15, porém apenas no cartão Vuon – é o cartão de crédito do Grupo Pereira. Além disso, também aceita vale-alimentação como pagamento.

No Supermercado Mister Júnior, a orquídea sai por R$ 62,91, kalanchoe a R$ 13,95 e violeta a R$ 11,95. No Carrefour, o crisântemo custa R$ 16,99, o kalanchoe R$ 15,99 e a violeta R$ 6,99.

Os supermercados como Assaí, Fort Atacadista e Atacadão não têm flores em suas sessões.

A Procon-MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) informa que não vai ter fiscalização quanto ao preço desses produtos.

Velas

Segundo pesquisa feita pela Procon estadual, a vela palito número 3 foi encontrada por R$ 8,85, no Comper Ypê; R$ 7,79 no Legal supermercados e R$ 7,39 no Pires.

Já a de número 5 está sendo vendida por R$ 9,49, 8,90 e 7,89, respectivamente. Por fim, a número 9 custa R$ 15,38, 12,90 e R$ 12,59, respectivamente nos mesmos supermercados.

Mudança de hábito

Prova de que essa mudança está acontecendo é a Floricultura Campo Grande. Segundo a proprietária, Marina Moreira, 55 anos, para o Dia de Finados deste ano, ela não vai atender a demanda, já que, segundo ela, não compensa mais.

“Os mercados não nos deixam mais trabalhar nessa data. Já ganhei muito dinheiro com a data, agora não compensa nem abrir mais, é dinheiro e tempo jogados fora”, afirma.

Conforme explica o economista Eugênio Pavão, o consumidor tem buscado sempre a melhor opção para o bolso.

“Pela lei da oferta e da demanda, o consumidor racional busca sempre a melhor opção para o seu bolso. Pelo lado da oferta, os supermercados têm maior capacidade de negociação que as floriculturas.

Esse comportamento é semelhante ao que passaram os açougues e as padarias, que perderam espaço para os supermercados”, destaca.

