MS tem potencial para produção leiteira, mas falta de indústrias segura setor

Presidente da Federação Mundial de Lácteos fala sobre expansão

No Brasil, Mato Grosso do Sul é um dos estados que têm boas condições em expandir a produção de leite, no entanto precisa de mais investimentos neste setor por parte das indústrias. É o que acredita o presidente da FIL (Federação Mundial de Lácteos), o italiano Piercristiano Brazzale.

A posição foi dada na tarde de ontem (27), durante reunião sobre o setor leiteiro no Brasil, realizada em Campo Grande. Brazzale também tem uma propriedade de gado de corte em Bandeirantes.

“O melhor investimento que se pode fazer em um estado é no setor produtivo. Tem de fazer implementação de tecnologias que aumentam a eficiência, investir em uma genética correta para o Estado. A genética é tudo que está por trás do setor”, destacou Brazzale.

Conforme a federação, o Estado não tem indústrias suficientes para que transformem esse leite em produto. Produção de leite em MS De acordo com dados do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), no primeiro trimestre de 2022, o volume de leite captado em Mato Grosso do Sul com inspeção federal foi de 43,8 milhões de litros de leite.

O montante é 12,48% menor, se comparado com o mesmo período do ano anterior, com total de 50 milhões de litros.

No mesmo período, o valor médio do leite pago ao produtor rural cresceu 14,55%, de acordo com o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) e a Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

No primeiro trimestre deste ano foi R$ 1,96 por litro, ao passo que, nos três primeiros meses do ano passado, era R$ 1,71 por litro de leite.

Global

Conforme informações do FIL/IDF, cerca de 1 bilhão de pessoas vivem do setor de lácteos. Segundo dados do IFCN, uma rede de cooperação internacional de análise da produção e do mercado do leite, existem 121 milhões de fazendas em todo o mundo, com uma média de três vacas por fazenda, que produzem 7,5 kg de leite por dia.

De acordo com o Mapa, o Brasil é o terceiro maior produtor de leite, com 34 bilhões de litros anualmente, ficando atrás da Índia e do Paquistão.

O maior problema é com a contagem de células somáticas no leite que afeta a qualidade do produto. O setor ainda passa por falta de infraestrutura, associada ao longo tempo de transporte até o laticínio, o que também interfere na qualidade.

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado do MS.

