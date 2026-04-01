Pesquisa aponta Flávio Bolsonaro à frente de Lula em eventual segundo turno em São Paulo

Levantamento divulgado nesta quarta-feira (1º) pelo instituto AtlasIntel em parceria com o jornal Estadão indica que o senador Flávio Bolsonaro aparece à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um eventual segundo turno entre os dois no estado de São Paulo.

De acordo com a pesquisa, Flávio Bolsonaro teria 49% das intenções de voto, enquanto Lula aparece com 44%. Outros 7,1% dos entrevistados disseram que votariam em branco ou nulo ou ainda não sabem em quem escolher. A diferença entre os dois candidatos está acima da margem de erro, que é de dois pontos percentuais.

Cenário de primeiro turno

Na projeção de primeiro turno, os dois aparecem tecnicamente empatados entre os eleitores paulistas. Flávio Bolsonaro registra 43,4% das intenções de voto, enquanto Lula tem 42,5%.

Outros nomes aparecem com índices menores na disputa:

– Renan Santos: 5%

– Romeu Zema: 3,2%

– Ronaldo Caiado: 2,4%

– Aldo Rebelo: 0,8%

Entre os entrevistados, 2,2% disseram votar em branco ou nulo, enquanto 0,4% afirmaram não saber em quem votar.

Cenário alternativo com Eduardo Leite

O levantamento também simulou um cenário de primeiro turno com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, no lugar de Caiado.

Nesse caso, Flávio Bolsonaro teria 43,3%, seguido por Lula com 40,9%. Os demais aparecem com:

– Renan Santos: 5%

– Eduardo Leite: 4,4%

– Romeu Zema: 3,6%

– Aldo Rebelo: 0,9%

Brancos e nulos somam 1,4%, enquanto 0,5% dos entrevistados não souberam responder.

Outros cenários de segundo turno

A pesquisa também testou disputas de segundo turno entre Lula e outros possíveis candidatos.

Contra Romeu Zema, o presidente apareceria com 43,8%, enquanto o governador mineiro teria 49,3%. Já em um confronto com Ronaldo Caiado, o governador de Goiás registraria 45,9%, ante 42,4% de Lula. Nesse cenário, 11,7% votariam em branco ou nulo ou ainda não sabem em quem votar.

Metodologia

A pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 27 de março, com 2.254 eleitores do estado de São Paulo. O levantamento possui nível de confiança de 95%.

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