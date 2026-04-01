4ª edição da campanha “Seu Abraço Aquece” é lançada na Capital; doações podem ser feitas até 20 de maio

O Governo de Mato Grosso do Sul lançou na manhã desta quarta-feira (1º), em Campo Grande, a nova edição da campanha de arrecadação de agasalhos “Seu Abraço Aquece 2026”. A iniciativa está em sua 4ª edição e, para este ano, tem como objetivo atender os 79 municípios do Estado. O evento foi realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

Em 2025, a campanha arrecadou 161,8 mil peças, distribuídas a 333 entidades em 32 municípios. Já para 2026, o desafio é maior e depende diretamente da adesão das instituições interessadas. As entidades têm até o dia 24 de abril para se cadastrar.

A primeira-dama Mônica Riedel, é quem coordena a campanha. À imprensa, ela reforçou que é necessário a ajuda de todos para que a meta seja cumprida, alcançando todos os estados de MS. “Faz sentido a gente atender os 79 municípios, mas a gente depende das inscrições. E, como são doações, a gente precisa de muitas peças para conseguir dividir e chegar a quem precisa”, afirmou. Ela também ressaltou que a campanha já acumula resultados e credibilidade. “Já estamos indo para o quarto ano, com relatos de quem recebeu. É uma campanha que tem efetividade e transparência”, disse ela.

A arrecadação já começa hoje, e segue até 20 de maio, com pontos de coleta distribuídos em secretarias, autarquias, fundações estaduais e instituições parceiras. Entre os dias 11 e 20 de maio será realizado um “Dia D” de mobilização para reforçar a coleta. Após essa etapa, as peças passarão por triagem, entre 5 de maio e 6 de junho, no Albano Franco, e a distribuição está prevista para ocorrer entre 20 de maio e 2 de junho.

A campanha conta com a participação direta da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul).

Com Geane Beserra