Mara Caseiro migra para o PL e projeta candidatura à Câmara Federal

Deputada estadual deixa o PSDB após quatro mandatos, reforça nova sigla e anuncia pré-candidatura a deputada federal com foco em saúde, mulheres e desenvolvimento

A política sul-mato-grossense vive um momento de reconfiguração com a saída de lideranças do “ninho tucano”, ligado ao PSDB, rumo ao Partido Liberal (PL). A movimentação, que ocorre em nível estadual e acompanha uma tendência nacional, reforça o reposicionamento estratégico de agentes políticos de olho nas próximas eleições.

Entre os destaques está a deputada estadual Mara Caseiro, que oficializou sua filiação ao PL na última segunda-feira (30). Após quatro mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa, a parlamentar agora amplia seus horizontes políticos e se coloca como pré-candidata à Câmara Federal.

Em declaração, Mara destacou que a mudança partidária não altera sua essência política: “Depois de muitos anos no PSDB, sigo com os mesmos princípios: a defesa da família, das mulheres, do agronegócio e do desenvolvimento social e econômico. Essa mudança me faz bem porque fortalece aquilo que acredito.”

A deputada também ressaltou que o convite para a nova etapa veio do ex-governador Reinaldo Azambuja, com quem construiu uma trajetória política. Segundo ela, a experiência administrativa baseada no municipalismo deixou um legado importante: “A gestão municipalista implementada mostrou resultados concretos. Precisamos continuar fortalecendo principalmente a saúde nos municípios, avançando na regionalização que já foi iniciada.”

Ao projetar sua pré-candidatura a deputada federal, Mara Caseiro reforça que pretende atuar na ampliação de políticas públicas estruturantes. Entre as prioridades estão a destinação de mais recursos para a saúde, a melhoria da qualidade da educação, a defesa dos direitos das mulheres e o combate à violência, além do apoio ao agronegócio como motor econômico.

“Quero trabalhar por políticas públicas que realmente transformem o Brasil, promovendo independência, dignidade e oportunidades para que as pessoas possam construir seu próprio sustento”, afirmou.

Nos bastidores, a avaliação é de que o PL ganha força no Estado ao incorporar nomes com base eleitoral consolidada, enquanto o PSDB enfrenta um processo de esvaziamento. O movimento deve impactar diretamente o equilíbrio político regional e as articulações rumo a 2026.

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