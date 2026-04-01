Crianças 8 e 10 anos são identificadas como responsáveis por furto em residência em Iguatemi

Crianças de 8 e 10 anos são identificadas como responsáveis por furto ocorrido no último domingo (29) em uma residência. O caso aconteceu por volta das 21h em Iguatemi, cidade distante 460 quilômetros de Campo Grande. A vítima relatou que, ao retornar para casa percebeu que havia sido furtada.

Segundo as informações da Policia Civil, foram subtraídos um patinete elétrico, uma caixa com brinquedos, uma mochila escolar vazia e um triciclo elétrico branco com preto, que estavam na parte externa da residência.

Com base em imagens de câmeras de segurança de um vizinho, a Polícia Civil local identificou um menor rondando a casa da vítima. Após diligências, os investigadores localizaram o triciclo furtado em uma residência próxima, na Rua Ramão Abrão Lopes.

Durante as investigações, foi identificado duas crianças de 10 e 8 anos, como responsáveis pelo furto. Os objetos foram recuperados e os menores foram encaminhados à Delegacia, juntamente com seus responsáveis.

A Polícia Civil de Iguatemi continua investigando o caso e apurando as circunstâncias do furto.