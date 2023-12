Perillo é eleito presidente da executiva do PSDB, Riedel vice, Azambuja é tesoureiro

Reinaldo Azambuja deve ser tesoureiro enquanto que Eduardo Riedel ocupara a vice-presidência do Diretório nacional do PSDB que dterá como presidente o ex-governador de Goiás Marconi Pirilo. Perillo foi eleito nesta quinta-feira (30) o novo presidente do PSDB para um mandato de dois anos. Ele substituirá o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que decidiu não permanecer mais à frente do partido.

Azambuja, integrante do grupo liderado por Eduardo Leite, adiantou que “não estava animado” em assumir um cargo na nova executiva, ressaltando as divergências internas no tucanato.A eleição de Perillo foi fruto de uma a costura de ala da legenda, que chegou a enfrentar uma disputa com o ex-senador José Aníbal (SP). Aníbal anunciou que disputaria contra Perillo, mas, de última hora, retirou a candidatura, e o ex-governador acabou eleito por aclamação.

O deputado Beto Pereira (PSDB-MS) disse que os atores políticos do partido tiveram maturidade para convergir. “Essa manifestação hoje, consensuada, demonstra maturidade”, afirmou.

