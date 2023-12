Homem perde a carteira e jovem usa cartão de crédito da vítima para compras 

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Bataguassu, realizou uma operação nesta quinta-feira, 30 de novembro, resultando na apreensão de uma caixa de som e um vídeo game adquiridos ilegalmente com o cartão de crédito de uma pessoa que havia perdido sua carteira dias antes. O autor do crime, um jovem de 19 anos de idade, responderá pelo crime de furto.

As investigações tiveram início em 18 de novembro, quando a vítima, um homem de 40 anos, relatou à delegacia que havia perdido sua carteira, contendo seus documentos pessoais e seu cartão de crédito. O prejuízo estimado foi de R$ 600,00, resultantes de compras realizadas pelo autor do furto no comércio local.

Embora a vítima tenha recuperado seus documentos pessoais, o cartão de banco permanecia desaparecido. Ao verificar sua conta bancária, notou um débito não autorizado de R$ 600,00, relacionado à compra de uma caixa de som e um vídeo game.

Com base nas informações fornecidas pela vítima, a equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG), da 1ª Delegacia de Bataguassu, iniciou diligências para identificar o autor do furto. Com êxito, os policiais civis identificaram o jovem de 19 anos, conhecido no meio policial por ocorrências similares.

Inicialmente, o suspeito negou as acusações, mas a equipe da SIG encontrou em sua posse os itens adquiridos ilegalmente. Diante das evidências, o jovem confessou o furto, assumindo a responsabilidade por seus atos.

O autor foi indiciado e responderá pelo crime de furto, sujeito a uma pena que varia de 1 a 4 anos de reclusão, conforme a legislação vigente.

