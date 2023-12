Bonito 21K: Meia maratona promove esporte, sustentabilidade e solidariedade neste fim de semana

Entre os dias 1 e 3 de dezembro, a cidade de Bonito se prepara para receber a 9ª edição da meia maratona Bonito 21K, consolidada como o maior evento esportivo da cidade e do interior de Mato Grosso do Sul. Com a participação de 2 mil atletas, mais de 6 mil visitantes e provas de corrida de rua e ciclismo, o evento destaca-se não apenas pelo esporte, mas também por sua preocupação ambiental, turística e social.

Além de reunir atletas de todo o Brasil, a meia maratona Bonito 21K busca promover o turismo na região, aproveitando as belezas naturais que a cidade oferece. Com percursos que exploram as paisagens locais, a competição proporciona uma experiência única para os participantes e atrai visitantes interessados em desfrutar das atrações de Bonito.

A iniciativa de conquistar o selo de evento lixo zero, iniciada em 2022, reflete o compromisso do evento com a preservação do meio ambiente. A conscientização ambiental é uma parte integral da proposta da meia maratona, que busca minimizar seu impacto e incentivar práticas sustentáveis.

Para além do esporte, a Bonito 21K também assume um caráter social. Em parceria com o Instituto MS + Bonito, está sendo realizada uma ação de arrecadação de tênis, que serão doados para beneficiar a comunidade local. A iniciativa demonstra o comprometimento do evento em contribuir positivamente para a sociedade e promover o bem-estar da comunidade.

Premiações

A competição distribuirá mais de R$ 25 mil em dinheiro como premiação para os vencedores, incluindo categorias feminina e masculina tanto na meia maratona quanto nas provas de ciclismo. Além disso, mais de 200 troféus serão entregues aos vencedores em diferentes categorias por idade.

Uma novidade aguardada é a medalha do desafio, destinada aos atletas que encararem os dois percursos, corrida e ciclismo. Outra adição interessante é o circuito de ciclismo kids, proporcionando uma experiência esportiva para crianças de 3 a 14 anos.

A meia maratona é homologada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), assegurando aos atletas a precisão do percurso e a presença de arbitragem especializada. A prova de ciclismo é arbitrada pela Federação Estadual de Ciclismo, garantindo o cumprimento de todas as normas e regulamentos.

As inscrições para a edição de 2023 já foram encerradas, e o credenciamento, juntamente com a feira do evento, terá início na sexta-feira. As provas de corrida ocorrerão no sábado, com largada às 16h45, enquanto as provas de ciclismo terão início no domingo, às 7h.

Com informações da Assessoria

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: