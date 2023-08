Partido Novo antecipa Beto Figueiró como pré-candidato a prefeitura

O Novo está assumindo Beto Figueiró como principal nome a pré-candidato para prefeitura de Campo Grande. O advogado e ex-candidato a vice-governador na chapa do candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, capitão Contar, visitou a redação do jornal O Estado de MS esclarecendo o planejamento dentro do possível para 2024.

Durante a entrevista, Beto também fez duras críticas a atual gestão executiva municipal “A prefeitura de Campo Grande está sendo tocada em continuidade a gestão Marquinhos Trad. Não houve ruptura, e lamentavelmente continua se equivocando com o que é é publico e com o que é privado. Essa confusão é muito prejudicial, porque se faz política com o alargamento do quadro de funcionalismo”, diz.

“Campo Grande padece de um mal terrível: A herança da família Trad que usou comissionados como agentes políticos. Hoje, a Capital gasta anualmente cerca de R$ 2,5 bilhões com o quadro de funcionários. Não podemos confundir que existem funcionários de carreira, muito valorosos, que merecem todo reconhecimento e valorização por parte do administrador. Porém, a massa de cargos comissionados está exagerada”, comenta.

“A lei permite que até 47% do valor arrecadado seja destinado para funcionalismo público. Aqui na Capital já superou 54% da folha. Portanto, a nossa arrecadação é toda voltada para pagamento de agentes políticos. Isso desrespeita frontalmente a Lei de Responsabilidade Fiscal e inviabiliza a administração”, avalia.

Sobre o vice, não tem nenhuma conversa nesse sentido, segundo ele. Porém, bastidores apontam uma possível chapa com Sérgio Harfouche.

Beto também explica que o posicionamento político do Novo não é do estilo “vale-tudo” como nas últimas eleições. “Não é o caso do Novo, visamos cumprir com o dever cívico de participar da vida política da nossa cidade, estar no jogo para levar luz ao debate, arejamento de ideias e fazer com que a política evolua e tire a nossa cidade do atraso institucional”, conclui.

Polêmica nacional

No último fim de semana, o governador de Minas Gerais. Romeu Zema (Novo) defendeu, durante entrevista ao Estadão, a formação de um consórcio entre Sul e Sudeste em resposta à articulação entre governadores nordestinos.

Beto Figueiró aponta que a polêmica em volta de Zema é porque ele se posiciona e não se acovarda. “O Zema tem uma posição muito bem definida e, como de costume, a esquerda se apropria de falas para dar uma conotação perniciosa. Zema disse que existem pessoas honestas e dignas para carregar o Brasil. Temos irmãos nossos no norte e nordeste da nação. Ele não quis excluir, apenas dar relevância a um fato incontroverso.” Acesse também: Governo deve anunciar aporte financeiro para salvar Cassems