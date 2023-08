Índice de Endividamento das Famílias é mantido em julho

O índice de famílias endividadas em Campo Grande manteve-se estável em julho, registrando o número de 59% de endividados na Capital. O índice é tecnicamente igual ao do mês passado, quando estava em 59,1%.

Os dados são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que realizou a coleta nos dez últimos dias do mês de julho. “Acreditamos que, nesse período, não houve o impacto de benefícios dos programas como o ´Desenrola Brasil ́ ou o ´Renegocia´. Mas devemos ficar de olho no percentual de pessoas que afirmam não poderem pagar as contas que apresentou um leve aumento de 13,3% para 14,1%”, explica a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS, Regiane Dede de Oliveira.

O cartão de crédito, que apesar de ter tido uma redução em relação ao mês anterior, continua na liderança absoluta como principal fonte de endividamento dos campo-grandenses (66,7%), seguido pelos carnês (18,8%). Em julho, o Financiamento de Casa também foi o indicador que apresentou alta em relação ao mês anterior, de 10,1% ante os 9% de junho, seguido pelo Crédito Pessoal vem logo em seguida (9,8%).

