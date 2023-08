Governo deve anunciar aporte financeiro para salvar Cassems

Após receber as propostas para a crise financeira enfrentada pela Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), o governador Eduardo Riedel (PSDB) sinalizou aos deputados estaduais que irá ajudar a instituição de forma emergencial. A informação foi repassada pelo deputado Pedro Kemp (PT), durante a sessão ordinária desta quinta-feira (10).

“Os deputados estaduais que compõem a Comissão Temporária estiveram com o governador, vários sindicalistas e os diretores da Cassems nesta manhã. Foram apresentados os detalhamentos da situação financeira do plano de saúde dos servidores e seis propostas para o problema. Para atender de forma emergencial, o governador irá apresentar na próxima semana um Projeto de Lei, oficializando o aporte para ajudar a instituição”, explicou.

Segundo o deputado, com a pandemia da Covid-19, a rede Cassems foi desestabilizada financeiramente devido à alta demanda de atendimentos e de adequações hospitalares. “O plano respondeu a necessidade daquele momento e não recebeu nenhum recurso a mais para manter o funcionamento das dez unidades hospitalares e o hospital de campanha. Na pandemia, a Cassems chegou a ter 500 leitos de UTI em todo o Estado. Se analisarmos hoje o que representa a instituição no contexto da saúde de Mato Grosso do Sul, temos que ter responsabilidade de como tratar este assunto”, disse Kemp.

Ainda conforme Kemp, o governador mostrou disposição em atender a necessidade do plano dos servidores de forma emergencial. “É importante destacar a atuação desta Casa, intermediando uma solução que não gere ônus aos servidores. A nossa Comissão continua os trabalhos, com intuito de acompanhar a aplicação dos recursos”, afirmou o parlamentar.

O presidente da ALEMS, Gerson Claro (PP), agradeceu o empenho dos deputados como interlocutores dos servidores. “Em nome da Mesa Diretora, quero parabenizar a Comissão, que cumpre seu papel com objetividade. São dois momentos, o problema financeiro que é atual, e depois a contribuição”. Os deputados Junior Mochi (MDB), Pedrossian Neto (PSDB) e Gleice Jane (PT) também destacaram a importância da Comissão na saída encontrada para a crise da Cassems. Londres Machado é o presidente da Comissão Temporária, Pedro Kemp e Coronel David (PL) são membros titulares. Lia Nogueira (PSDB) e Roberto Hashioka (União) são suplentes.

Contribuição

No dia 27 de julho, em assembleia geral, beneficiários da Cassems aprovaram, por maioria absoluta, ajustes no modelo de contribuição e no Estatuto da Caixa dos Servidores, entre eles o pagamento mensal fixo por beneficiário de R$ 45, limitada a R$180 por grupo familiar natural. O valor não abrange agregados, que deverão contribuir com o custo individual.

Leia mais: Presidente da Cassems detalha dados financeiros do plano de saúde dos servidores

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram