Etapa Nacional do CLC terá premiação recorde e Potro do Futuro

Com mais de R$750 mil em premiações, o CLC realiza a Etapa Nacional, de 28 de agosto a 10 de setembro, no Coliseu do Parque do Peão, em Campo Grande (MS). A programação oficial abre com o Potro do Futuro ABQM/ Campeonato Nacional, que será de 28 de agosto a 1º de setembro, com premiação de R$ 500 mil.

De acordo com Guilherme Leiva, presidente do Núcleo MS – ABQM, este ano é a 10ª edição do Potro do Futuro. “Potro do Futuro é a prova daqueles animais de três anos hípicos”. Ele ressaltou que para este ano será a maior premiação já vista para o Potro do Futuro. “A premiação de R$ 500 mil é um valor inédito e a participação deve superar o ano 2022”.

Abeldes Junior, diretor do CLC, destacou que o evento reunirá o que há de melhor. “Teremos novidades e atrações para atender todas as famílias. Para este ano, estamos organizando a Vila Country, que será um espaço de praça de alimentação, com boa gastronomia e barracas para comércio de diversos produtos”.

O diretor reforçou a premiação da etapa nacional. “Serão mais de R$750 mil em premiação e uma grande oportunidade para negócios, lazer e tradição”, finalizou.

Programação

De 28 de agosto a 1º de setembro – Potro do Futuro ABQM/ Campeonato Nacional. A Etapa Nacional CLC será nos dias 02 e 03 de setembro. No dia 4 de setembro, Crioulaço, sendo 15 armadas. Já no dia 5 de setembro, é a vez do Duelo Nacional CLC aberto, com 15 armadas.

No dia 6 de setembro, na Dupla Nacional CLC Aberto, o competidor poderá fazer duas duplas com parceiros diferentes e serão 30 armadas. Durante o feriado de 7 de setembro, a Etapa Nacional CLC receberá o Duelo Nacional CLC Força Amador. O competidor poderá fazer duas inscrições.

Ainda no feriado, Duelo Velha Guarda Nacional, “Embutida no Duelo Amador” e Rainha do Laço Nacional. E, de 8 a 10 de setembro, Etapa Nacional – Clube União de Terenos.

