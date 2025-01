Papy recebe autoridades do Estado e participação em emendas federais vira possibilidade

Vereadores e bancada federal terão reunião em janeiro para discutir participação no acompanhamento dos recursos federais

Em menos de duas semanas após a posse dos novos vereadores e a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande para a 12ª Legislatura, os parlamentares já receberam autoridades sul-mato-grossenses no âmbito estadual e federal para alinhar projetos e políticas de geração de emprego, industrialização e a participação da Casa na destinação de emendas federais para garantir investimentos na Capital.

Para o vereador Epaminondas Neto, o Papy (PSDB), presidente da Casa de Leis, que atua na Comissão de Recesso, enquanto as sessões ordinárias não retornam até 17 de fevereiro, sua gestão à frente do Legislativo Municipal será para garantir que os vereadores possam estar mais próximos do Governo do Estado, participando de temas importantes para a Capital.

Um dos primeiros encontros foi com o governador em exercício, José Carlos Barbosa, o Barbosinha (PSDB), que aproveitou a visita para discutir os impactos da Rota Bioceânica, o desenvolvimento econômico do Município, com desafios da industrialização e geração de emprego, segurança pública, enfrentamento às drogas e também questão da saúde, considerando que Campo grande também atende pacientes do interior.

“Aqui existe a pluralidade e o sentimento de todos os quadrantes da nossa Capital, que refletem no posicionamento dos vereadores e vereadoras. É papel fundamental do Governo envolver e compreender que se queremos ter a verdadeira dimensão dos problemas da Capital não existe ninguém mais preparado que o conjunto de vereadores, porque estão em todos os lugares”, afirmou Barbosinha.

Papy apontou com positividade que o encontro irá resultar em demandas atendidas. “O governador em exercício, Barbosinha vai levar esses temas ao governador Eduardo Riedel e poderemos desenvolver mais os assuntos para promover encaminhamentos e entregas à população”.

Parlamentares da bancada federal também estiveram com os vereadores, aproximando os trabalhos dos legisladores. O senador Nelsinho Trad (PSD) debateu a possibilidade de sugestões dos vereadores nas definições sobre emendas para a Capital, para isso, uma reunião será realizada ainda em janeiro com os vereadores e todos os integrantes da bancada federal.

Cada vereador poderá participar do diálogo. “Destaco o aspecto municipalista de nossa atuação e, mais do que isso, valorizar o trabalho do Legislativo de Campo Grande, a nossa Capital. Vamos fazer com que a produtividade, através das emendas que vêm de Brasília, não só do nosso gabinete como da bancada, possa também ser carimbada com a atuação de cada vereador”, ressaltou Nelsinho Trad.Na reunião com a bancada cada um poderá apresentar sua demanda prioritária.

A proposta da Casa de Leis, segundo o vereador Papy, é assegurar que os recursos fiquem vinculados aos vereadores, para que eles acompanhem o andamento da emenda até sua execução. “De Brasília esse recurso vem, mas, muitas vezes, fica empacado sem execução. Esse vereador vai na comunidade avisar quando o recurso está chegando, vai debater com a comunidade a necessidade para ir a Brasília e no meio do caminho ficará responsável em fiscalizar o andamento desta emenda até a execução”, esclareceu o presidente.

Já pela bancada federal da Câmara dos Deputados, Camila Jara (PT), que destacou o trabalho essencial do legislativo municipal para atender aos anseios da população, colocou seu gabinete à disposição para atender aos vereadores. “Precisamos das praças com infraestrutura, saber porque está faltando remédio no posto, para que a gente consiga fazer com que a democracia funcione e que os recursos cheguem na ponta para toda a população”, disse a deputada.

Também já estiveram reunidos com o presidente os deputados federais Beto Pereira e Vander Loubet, além de secretários estaduais.

Parcerias garantirão qualidade de atendimentos em sessões comunitárias

Pensando na participação de órgãos de serviços públicos durante as sessões comunitárias da Câmara Municipal que percorrerão os bairros de Campo Grande, a Casa de Leis recebeu nos últimos dias, o diretores da Energisa, da Águas Guariroba e do Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

O diretor-presidente da Energisa, Paulo Roberto dos Santos, conversou com o vereador Papy, presidente da Câmara de Vereadores de Campo Grande, sobre a possibilidade de ofertar serviços de utilidade a exemplo do cadastro na tarifa social para famílias de baixa renda.Outro serviço a ser oferecido pela concessionária é a negociação de débitos por meio da parceria.

Gabriel Buim, diretor-presidente da Águas Guariroba, destacou projetos sociais para esclarecer a população sobre a tarifa social. Um dos objetivos do serviço será a facilitação do benefício. Hoje, em Campo Grande, 22 mil famílias contam com o benefício, tendo esse desconto na conta de água.

O diretor-executivo do Detran, João César Mattogrosso foi recebido pelo vereador Papy e também dialogou sobre a importância de levar os serviços do Departamento nas sessões aos bairros. “O Detran tem esse objetivo de participar de ações sociais, estar indo até os bairros, atendendo a população, haja vista que já estamos fazendo isso no interior, levando o Detran mais próximo, com informação”.

