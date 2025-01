Idosa é presa com drogas escondidas em planta em Dourados

Uma mulher de 67 anos foi presa na noite de ontem (10) ao ser flagrada com porções de skunk escondidas debaixo de uma planta na Vila Cachoeirinha, em Dourados. A Polícia Militar chegou ao local após receber uma denúncia anônima.

Os entorpecentes foram encontrados nas proximidades de uma lixeira. Durante a abordagem, os policiais localizaram cédulas de dinheiro trocado dentro da bolsa da idosa, indicando possível envolvimento com o tráfico de drogas. Ao ser questionada, a mulher admitiu que o dinheiro era proveniente de pagamentos recebidos.

Após uma revista mais detalhada, os agentes encontraram dois invólucros contendo porções de skunk. Outra mulher, de 47 anos, que acompanhava a idosa, também recebeu voz de prisão no local. Ambas foram encaminhadas para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foram autuadas por tráfico de drogas. O caso segue em investigação pelas autoridades competentes.

