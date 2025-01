Trabalhador rural morre atropelado por trator em fazenda de Coxim

Na manhã de sexta-feira (10), um acidente fatal foi registrado em uma fazenda localizada na zona rural de Coxim, município a 253 quilômetros de Campo Grande. O trabalhador rural Cícero Santana de Araújo, de 54 anos, perdeu a vida após ser atropelado por um trator. As circunstâncias do incidente ainda estão sendo apuradas pela polícia.

O acidente aconteceu por volta das 10h, conforme boletim de ocorrência registrado pelo filho da vítima, que procurou a delegacia por volta das 16h para formalizar a ocorrência. No depoimento, o jovem não conseguiu fornecer detalhes precisos sobre o ocorrido, mas relatou que Cícero estava conduzindo o trator no momento do acidente. No entanto, não soube confirmar se o pai estava sozinho ou acompanhado.

O filho de Cícero também mencionou que o trabalhador frequentemente comentava sobre o terreno íngreme da fazenda onde exercia suas atividades. A condição do solo pode ter sido um fator contribuinte para o trágico acidente, segundo o relato.

A Polícia Civil registrou o caso como morte decorrente de fato atípico e iniciou a investigação para esclarecer os detalhes do acidente e apurar eventuais responsabilidades. A área da fazenda será analisada para tentar determinar as condições do local de trabalho que possam ter influenciado o acidente.

