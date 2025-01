Papy é eleito presidente da Câmara Municipal de Campo Grande

Os 29 vereadores eleitos de Campo Grande para a nova legislatura tomaram posse na tarde desta quarta-feira (1º) em uma cerimônia realizada no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo. A prefeita Adriane Lopes (PP) e a vice-prefeita Camilla Nascimento (Avante) também participaram do ato, que marcou o início de mais um ciclo na administração da capital sul-mato-grossense.

Após a posse, os vereadores seguiram para a Câmara Municipal, onde, em sessão presidida pelo vereador Otávio Trad (PSD), elegeram a nova Mesa Diretora para o biênio 2025-2026. Em uma chapa única, Epaminondas Vicente Silva Neto, conhecido como Papy (PSDB), foi eleito presidente da Casa por unanimidade. A eleição de Papy à presidência da Câmara destacou a busca por consenso entre diferentes partidos políticos, incluindo PT, PL e PP, em torno de um objetivo comum: trabalhar pelo desenvolvimento de Campo Grande.

Em seu discurso, Papy reforçou que a independência do Legislativo não será sinônimo de oposição à prefeitura e agradeceu ao PP por não lançar uma chapa concorrente, ressaltando o gesto como um exemplo de generosidade política.

“A governabilidade de Campo Grande em nenhum momento será ameaçada. Estamos comprometidos em trabalhar unidos pela cidade. Vocês assistiram aqui a fala de cada um dos parlamentares e eles, quando declaram seus votos, representam a sociedade campo-grandense e isso legitima ainda mais essa chapa. O parlamento é fundamental para a vida das pessoas, é aqui que é absorvido a necessidade da cidade. Essa chapa não é apenas um presidente, mas sete parlamentares que vão defender uma ideia de parlamento”, disse Papy em seu primeiro discurso como presidente da Câmara Municipal de Campo Grande.

O resultado das urnas em outubro de 2024 trouxe uma significativa renovação ao Legislativo municipal, com 15 novos vereadores eleitos, o equivalente a 50% das cadeiras. Entre os novos parlamentares, há tanto estreantes quanto figuras que já ocuparam cargos eletivos anteriormente.

A Mesa Diretora eleita foi:

Presidentes

Presidente – Papy (PSDB)

1° vice-presidente – André Luis Sanches Salineiro (PL)

2° vice-presidente – Lívio Viana de Oliveira Leite (União Brasil)

3° vice-presidente – José Claro dos Santos Neto (Republicanos)

Secretários

1° – Carlos Augusto Borges – Carlão (PSB)

2° – Luiza Ribeiro Gonçalves (PT)

3° – Ronilço Cruz de Oliveira (Podemos)

Perfil do novo presidente

Epaminondas Vicente Silva Neto, o Papy, tem 37 anos, é casado e pai de três filhos. Graduado em Gestão Pública e pós-graduado em Administração Pública e Gerência de Cidades, Papy iniciou sua trajetória política em 2017, eleito vereador pelo Solidariedade com 4.152 votos. Em 2020 e 2024, foi reeleito, consolidando sua atuação na Câmara.

A primeira sessão legislativa está marcada para o dia 18 de fevereiro, quando os vereadores começarão oficialmente os trabalhos desta legislatura.

Com informações da repórter Carol Chaves

