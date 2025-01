Mulher é esfaqueada por trio em conveniência no Jardim Carioca, em Campo Grande

Uma mulher de 26 anos foi brutalmente esfaqueada na madrugada desta quarta-feira (1º) em uma conveniência no bairro Jardim Carioca, em Campo Grande. O ataque, registrado como tentativa de homicídio, foi cometido por três mulheres, uma delas conhecida da vítima, que fugiram após o crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava acompanhada de uma amiga e foi ao estabelecimento comprar água. No local, foi cercada por três mulheres, sendo que duas a seguraram pelos braços enquanto a terceira desferiu mais de 10 golpes de faca contra ela.

A mulher foi atingida na cabeça, braços, pernas e mãos. Testemunhas presentes no local intervieram para separar as envolvidas, momento em que as agressoras fugiram em direção a um condomínio próximo. O namorado da vítima a levou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Mônica, onde ela recebeu atendimento médico. Apesar dos ferimentos graves, a mulher não corre risco de morte. À polícia, a vítima relatou que acredita ter sido atacada por conta de desavenças anteriores com as agressoras

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como tentativa de homicídio. Até o momento, nenhuma das agressoras foi localizada.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais