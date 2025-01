Mato Grosso do Sul terá altas temperaturas e possibilidade de chuvas nesta quinta-feira

A previsão do tempo para esta quinta-feira (2) em Mato Grosso do Sul aponta para temperaturas elevadas na grande parte do Estado, com máximas que podem chegar até 39ºC. O dia será marcado pelo predomínio do Sol, com algumas nuvens, e há possibilidade de pancadas de chuva no decorrer da tarde.

Em Campo Grande, a manhã começou com céu parcialmente nublado e tacos marcando 26ºC. A previsão máxima é de 32ºC, e o Climatempo alerta para a possibilidade de chuvas passageiras ao longo do dia. Na sexta-feira, as temperaturas devem cair moderadamente, com máxima de 30ºC e mais chances de chuvas.

Nas regiões mais quentes do Estado, a previsão é ainda mais intensa. Corumbá, localizada na região pantaneira, pode registrar máximas de até 35ºC, enquanto Coxim deve atingir 34ºC. Em Porto Murtinho e Aquidauana, a expectativa é de 33ºC. Para o sul do Estado, a previsão é de 29ºC em Ponta Porã e 34ºC em Dourados.

Além disso, outros municípios de Mato Grosso do Sul também apresentam altas temperaturas, com destaque para Água Clara, onde a máxima pode atingir 39ºC. A cidade de Três Lagoas poderá registrar 37ºC, enquanto Ivinhema e Paranaíba têm previsão de 36ºC. Cidades como Maracaju, Naviraí, Nova Alvorada do Sul e Nova Andradina deverão registrar 34ºC, enquanto Bonito e Costa Rica terão temperaturas mais amenas, de 32ºC e 28ºC, respectivamente.

A previsão de chuvas isoladas está acompanhada por um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o risco de tempestades em 51 municípios do Estado. O alerta será válido até meio dia desta quinta-feira, abrangendo cidades como Campo Grande, Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Anaurilândia, Angélica, Aparecida do Taboado, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Eldorado, Fátima do Sul, Figueirão, Glória de Dourados e Iguatemi, entre outras.

Com informações do Climatempo e Inmet

