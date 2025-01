Posse de Adriane Lopes reúne multidão e marca novo capítulo na gestão de Campo Grande

A prefeita Adriane Lopes (PP) e os 29 vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Campo Grande tomaram posse na tare desta quarta-feira (1º), em cerimônia realizada no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. O evento, que lotou o auditório principal, contou com a presença de autoridades locais, representantes dos três poderes, e parte do público precisou acompanhar a solenidade do lado de fora, no saguão.

A solenidade teve início com uma apresentação de música erudita, comandada pelo maestro Eduardo Martinelli e músicos regionais. Os vereadores foram chamados ao palco antes da prefeita, e o público celebrou a posse com apitos e vuvuzelas, criando um clima de festa.

Entre os convidados, destacaram-se o presidente do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), desembargador Sérgio Martins; a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali, representando o governador Eduardo Riedel (PSDB); e deputados estaduais e federais, incluindo Lídio Lopes, esposo da prefeita.

O presidente da Câmara, Carlos Augusto Borges, Carlão (PSB), conduziu a cerimônia, chamando os vereadores, em ordem alfabética, para apresentarem suas declarações de rendimentos antes de iniciarem seus mandatos.

Durante coletiva de imprensa, Adriane Lopes revelou que sua gestão trará mudanças significativas, como contratos de gestão para secretários municipais. No entanto, ela confirmou que os novos titulares das pastas não seriam anunciados durante a cerimônia e que a nomeação ocorrerá gradativamente.

“Vamos apresentar os currículos de cada secretário em um segundo momento, após a posse oficial da prefeita e da vice-prefeita. Essa decisão foi tomada para garantir um alinhamento adequado com as diretrizes da reforma administrativa sancionada no final do ano”, explicou Adriane.

A prefeita também destacou que mais da metade dos secretários já foram definidos, mas que a negociação dos cargos depende de ajustes finais com lideranças políticas, incluindo Tereza Cristina, que desempenhará papel importante na composição da equipe. Adriane Lopes também disse durante a entrevista coletiva, que a gestão em 2025 inicia com a retomada de obras paradas, e entrega de obras que estão em andamento.

“Como a proposta que nós fizemos na campanha, vamos iniciar o ano lançando a licitação das obras paradas, como a obra do Centro Belas Artes, que é uma obra de 33 anos. Vamos entregar os terminais, reformados, que serão entregues para a cidade nesse primeiro mês. Nós vamos seguir com muito trabalho, trazendo resultados, trabalhando de acordo com o que a população tem nos cobrado.”

Após ser empossada, Adriane Lopes fez um discurso emocionado. Ao lado da vice-prefeita Camilla Nascimento, a prefeita agradeceu a Deus por todo o apoio recebido durante a campanha, de eleitores, do Partido Progressista, amigos e familiares, e rendeu um agradecimento especial à senadora Tereza Cristina

“Quero destacar uma pessoa que foi essencial e primordial nesse processo. A senadora Tereza Cristina, a mulher mais votada do Estado de Mato Grosso do Sul. Ela acreditou, ela segurou na minha mão e na mão da Camilla. E hoje nós podemos celebrar essa data, esse dia histórico para a nossa Capital. Ela com muita sabedoria, com muita força, com muita articulação e visão, nos ajudou muito nessa caminhada. Eu nunca vou poder expressar em palavras a minha gratidão a ela.”

Outro ponto destacado foi o bom relacionamento entre os poderes. Adriane Lopes disse saber que o futuro que todos sonham só será possível com união. Para a prefeita, o dia de hoje marca o início de um novo ciclo, com coragem, ética, transparência, reconhecendo os a magnitude dos desafios, sem perder a fé de que, em conjunto a administração possa construir uma cidade que seja motivo de orgulho.

“Quero reforçar a importância e harmonia entre os poderes, especialmente com a Câmara Municipal, aos vereadores e vereadoras aqui presentes, digo. Vocês são essenciais neste caminho. Juntos, podemos transformar os desafios em soluções, os obstáculos em oportunidade. A política não deve ser palco de vaidades ou divisões, mas um espaço de diálogo e construção. Queremos intensificar o diálogo com a população nos próximos anos, aproximando a gestão pública das realidades de cada bairro e região da nossa cidade. Não basta ouvir, é preciso agir com planejamento e eficiência para atendê-los aos anseios dos campo-grandenses. Nesses últimos anos, enfrentamos desafios inúmeros, mas colocamos fim a uma década de retrocessos”, finalizou.

Após a cerimônia, os vereadores eleitos se reunirão para definir a nova mesa diretora da Câmara. As atividades legislativas terão início em 17 de fevereiro, com a primeira sessão prevista para o dia seguinte.

Com informações da repórter Carol Chaves

