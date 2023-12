Orçamento Federal destina R$ 315 milhões em ações preventivas contra a violência à mulher

No primeiro semestre deste ano, o Brasil registrou um alarmante aumento de 2,6% no número de feminicídios em relação ao mesmo período de 2022, totalizando 722 vítimas, de acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Diante dessa realidade, a Comissão Mista de Orçamento apresentou o programa “Antes que Aconteça”, uma iniciativa destinada a fortalecer os recursos para a prevenção desse crime brutal.

A proposta do programa foi idealizada pela senadora Daniela Ribeiro, líder da bancada feminina no Senado e presidente da comissão. Durante a sessão de lançamento, a senadora professora Dorinha ressaltou a importância do programa diante da dimensão do problema, destacando que, embora existam diversos programas e ações de combate à violência contra a mulher, o “Antes que Aconteça” se destaca por ter uma marca orçamentária específica.

O programa, que é uma proposta de emenda ao Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2024, está previsto para receber um investimento de R$ 315 milhões. Esses recursos serão direcionados para a implementação de ações de prevenção em todo o país, visando conter o avanço dos casos de feminicídio.

Durante a mesa de lançamento, os participantes destacaram a relevância da proposta em um cenário em que a violência contra as mulheres persiste e se intensifica. A senadora Daniela Ribeiro salientou a urgência de dedicar esforços impositivos para proteger as mulheres e promover a igualdade de gênero.

“Finalmente, o Brasil vai se dedicar de forma impositiva, isso é preciso que seja dito de forma impositiva ao cuidado da violência contra isso tudo proporciona a igualdade de gênero. Não tem como a gente falar em igualdade de gênero em cargos de liderança, em mulheres conduzindo instituições se antes nós não estivermos protegendo essas mulheres”, afirmou a senadora.

A proposta visa não apenas lidar com as consequências, mas principalmente atuar de maneira assertiva para evitar que mais vidas sejam perdidas devido ao feminicídio no Brasil.