Bairro Alto da Boa vista recebe banda Cristo Redentor neste domingo em Três Lagoas

E chegou a vezo bairro Alto da Boa Vista acordar ao som das canções da Banda Cristo Redentor em Três Lagoas. Amanhã, no domingo(17) a banda estará às 06h30 percorrendo na localidade.

O ponto de partida será o cruzamento da Egídio Thomé com a Urias Ribeiro, iniciando um percurso de 10 quadras. A iniciativa busca destacar a importância da música como elemento de integração social e fortalecimento dos laços comunitários.

Essa inciaitva faz parte do projeto “Despertar com Música” da SMAS – Secretaria de Assistência Social de Três Lagoas. O projeto iniciou no Jardim Brasília em 26 de novembro.

Os moradores dos bairros podem apreciar uma apresentação musical diretamente de suas casas, promovendo momentos de cultura e interação na comunidade.

