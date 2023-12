Eleição para diretores escolares em Bela vista acontece dia 19 de dezembro

A eleição para diretores escolares das escolas e centros de educação infantil municipal de Bela Vista acontece no dia 19 de dezembro. A votação escolhe os responsáveis para conduzir os estabelecimentos de ensino no período de 2024 à 2027.

O processo eleitoral atnde regras conforme edital 031/2023 e exigiu que todos os candidatos fizessem um curso de gestão escolar. A realização do curso foi pela Fundação de Apoio e Desenvolvimento à Educação Básica de Mato Grosso do Sul -FADEB/MS.

Na próxima terça-feira acontece a eleição para escolha dos diretores.

