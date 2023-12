Delcídio do Amaral toma posse como presidente do PRD em MS

[Texto: Alberto Gonçalves, Jornal O Estado de MS]

Partido da Renovação Democrática é a fusão do PTB com o Patriota

O ex-senador Delcídio do Amaral assumiu a presidência do PRD (Partido Renovação Democrática), em Mato Grosso do Sul. O ato de posse, realizado na sede do partido, em São Paulo (SP), correu na presença do presidente do PRD, Ovasco Resende, do deputado Marcus Vinícius e demais lideranças partidárias. O PRD é fruto da fusão entre Patriota e PTB, aprovada em novembro pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

“Aqui, em Mato Grosso do Sul, o PRD chega alicerçado na ideia de se estabelecer como um partido democrático, que busca romper com a polarização política vigente, promovendo a formulação de projetos em prol dos cidadãos sul-mato-grossenses. Nosso compromisso é ter um ambiente para a abertura de ideias e inovação, livre de acordos políticos que possam prejudicar o desenvolvimento do Estado. Com esse olhar, tenho sido procurado por lideranças importantes, que manifestaram o desejo de somar com a gente e fazer uma política de credibilidade, pautada em projetos e propostas, já que não encontram espaço com esse pensamento no atual cenário político de Mato Grosso do Sul. Nosso trabalho será neste sentido, buscando o progresso e bem-estar da população sul-mato-grossense”, declarou, em nota.

Delcídio assume com a missão de fortalecer o PRD no Estado, visando uma presença expressiva já nas eleições municipais de 2024 e 2026. De imediato , ele terá como função a regularização do partido, com a criação do CNPJ, definição do diretório estadual e os trâmites para liberação do fundo partidário, previsto ainda para o ano de 2023.

Delcídio destacou a missão em Mato Grosso do Sul: “O partido tem como objetivo estabelecer-se como uma força democrática, buscando romper com a atual polarização política. Queremos promover projetos que beneficiem diretamente os cidadãos sul-mato-grossenses. Nosso foco é criar um ambiente propício para a inovação e o intercâmbio de ideias, distanciando-se de acordos políticos que possam impedir o desenvolvimento do Estado”.

Ele também enfatizou que diversas lideranças expressaram interesse em se juntar ao PRD, atraídas pela proposta de uma política fundamentada em credibilidade, projetos e propostas concretas. “Nosso trabalho será direcionado para o progresso e bem-estar da população de Mato Grosso do Sul”, concluiu Delcídio.

Patriota

O deputado estadual Lidio Lopes, que presidia o Patriota, pediu sua saída do novo partido na semana passada e anunciou o fato, na sessão de terça (12), na tribuna da Assembleia Legislativa.

Lidio aguardava a definição sobre a presidência da nova sigla em Mato Grosso do Sul, com o presidente do PTB, o ex- -senador Delcídio do Amaral. O parlamentar também lembrou que, em Campo Grande, o partido tem três vereadores que estavam filiados ao Patriota, Edu Miranda, Paulo Lands e o atual secretário de Saúde da Capital, Sandro Benites. Ele informou que pediu para que eles aguardem a abertura da janela partidária, em 2024, para então definir a saída.

Lidio Lopes também informou que ainda não tem novo partido e que continuará como deputado estadual sem partido, mas garante que já foi convidado por outras legendas.

