“O Hospital do Câncer não pode parar!”, Dr. Victor Rocha convoca população para audiência pública

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) convoca a população campo-grandense para participar da audiência pública sobre a situação administrativa financeira do Hospital do Câncer Alfredo Abrão. O evento será na segunda-feira (06) a partir das 9 horas na Câmara Municipal de Campo Grande.

Como presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, Dr. Victor Rocha disse que vai acompanhar de perto as tratativas do Hospital com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, com o Governo do Estado e com o Ministério da Saúde.

“Nós precisamos garantir o direito das pessoas que têm um familiar que está com câncer que quando ele precisar de tratamento, ele vai ter em sua integralidade do cuidado e com a rapidez necessária que a doença precisa ser tratada”, avalia o doutor.