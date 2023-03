Tudo que você precisa saber para votar na Eleição Cassems

Está chegando a hora dos cerca de 50 mil beneficiários da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul escolherem o novo conselho Administrativo e Fiscal da Cassems para o quadriênio 2023-2027. A eleição acontece amanhã (1°), das 8 às 18 horas.

Quem pode votar?



Podem participar do processo eleitoral os beneficiários titulares, efetivos e aposentados, regulares cadastral e financeiramente.

Documentos

O beneficiário deverá comparecer ao local de votação com o seu Cartão Cassems (físico ou virtual) e com um documento de identificação oficial com foto.

Japorã, Rochedo e Ladário



Os beneficiários de Japorã terão que se deslocar para Mundo Novo para votar. Já os beneficiários aptos a votar que moram em Rochedo devem se dirigir para Corguinho, e os moradores de Ladário que deverão votar em Corumbá.

Voto em separado



O servidor público que está em trânsito para fazer tratamento, ou por qualquer outro motivo, também pode participar do processo eleitoral. Basta comparecer ao local de votação mais próximo, com o Cartão Cassems (físico ou virtual) e um documento de identificação oficial com foto.

Ônibus Cassems



Para auxiliar no deslocamento dos servidores públicos estaduais em Campo Grande, a Cassems disponibilizará um ônibus que irá circular no Parque dos Poderes com destino a sede da Caixa de Servidores, na rua Antônio Maria Coelho 6065. No período da manhã o ônibus sairá às 8h e às 10h, já durante a tarde o ônibus sairá às 13h40 e 15h.

Local



A votação estará disponível em 136 seções, distribuídas entre 10 locais de votação em Campo Grande e 75 municípios de Mato Grosso do Sul. Na Capital, além da sede, os beneficiários podem votar ainda no Centro Odontológico de Campo Grande – Policlínica Polícia Militar, na Rodolfo José Pinho, nº 1506. Beneficiários em dúvida sobre seu local de votação podem procurar a sua unidade de atendimento Cassems para obter mais informações.

Confira os locais de votação para a Eleição Cassems 2023-2027.

Posse



A posse dos membros eleitos será realizada na Assembleia Geral Ordinária do mesmo exercício, de acordo com o disposto no Estatuto da Cassems. Acesse também: Novo boletim divulga redução de 53% nos casos de Covid-19 em MS

Com informações da assessoria