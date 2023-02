CCJR terá primeira reunião sob presidência de Mara Caseiro

Mara Caseiro (PSDB) será a segunda mulher a presidir a Comissão de Constituição Justiça e Redação da Assembleia Legislativa tendo sido eleita por unanimidade na manhã de hoje em votação entre os membros da principal Comissão permanente. Além de Mara, fazem párte da CCJR João Cesar Mattogrosso (PSDB), Antônio Vaz (Republicanos), Júnior Mochi (MDB) e Pedro Pedrossian Neto (PSD) são os membros d titulares.

A ex-deputada Celina Jallad, foi a primeira mulher a ocupar o cargo que será de Mara Caseiro e presidiu a CCJR durante o seu primeiro mandato entre os anos de 1995 a 1999. Analisar se os projetos que tramitam na Assembléia atendem aos requisitos constitucionais, legais e jurídicos para ir as comissões temáticas a votação em plenário é a principal atribuição da Comissão.

A eleição de Mara Caseiro deu-se de forma tranquila e foi decidida assim que Junior Mocchi que era um dos cotados para presidir a Comissão desistiu em favor de Mara Caseiro que já contava com apoio do seu colega de partido João Cezar Matogrosso então assegurou maioria dos votos.

De acordo com o regimento da Assembléia Legfislativa a CCJR tem reuniões todas as quartas-feiras e já sob o comando de Mara Caseiro deve analisar os primeiros projetos apresentados pelos deputados que tomaram posse no dia 1º de fevereiro. Já na primeira reunião serão escolhidos os deputados que ficarão responsáveis pela relatoria dos projetos que serão encaminhados para outras comissões temáticas e um mês após a posse os deputados poderão votar os primeiros projetos.

