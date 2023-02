Em 1ª reunião pública, CCJ dá parecer favorável a 56 projetos na Câmara

Quatro projetos foram arquivados e 56 regularizados para tramitação na Câmara Municipal de Campo Grande, na primeira reunião do ano, da principal comissão da Casa de Leis a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) realizada na manhã de hoje (28), no plenário Edroim Reverdito, na Capital.

Para o vereador Otávio Trad, presidente do colegiado, o balanço dos trabalhos foi considerado positivo, já que as reuniões, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Câmara, oportunizam à população debater os projetos com os autores e com a comissão.

Duas propostas serão analisadas em outra data após pedido de vista. Além disso, um projeto que deveria passar por análise foi retirado da pauta, a pedido do autor.

As reuniões públicas, com transmissão pelas redes sociais da Câmara Municipal, tiveram início em 2021, ano em que a CCJ analisou 608 projetos de lei.

A CCJ é formada pelo presidente, vereador Otávio Trad, pelo vice-presidente, William Maksoud, e pelos membros Clodoilson Pires, Paulo Lands e Papy.